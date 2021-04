Introducing South Carolina’s newest lawyers

South Carolina Lawyers Weekly would like to congratulate each of the bar applicants who passed the February 2021 South Carolina bar exam. The following names were provided by the South Carolina Supreme Court to recognize those who received a scaled score of 266 or higher on the February 2021 Uniform Bar Examination administered in South Carolina.

Derek Miller Andre

Roberto Pedro Anton

Karl Lee Baker Jr.

Kelly Elizabeth McCall Barber

Connor Bentley Bauknight

John-Paul Baum

Beth Ann Behrens

Frederick Shearouse Bergen Jr.

Virginia Patterson Bozeman

James E. Brammer

James Stephen Britt

Landon Louis Brock

Emily Elizabeth Brogdon

Todd Joseph Bruno

Kaitlin Capalbo Burke

D’wan Lanette Burkins-Rivers

Anna Maria Christina Callas

Isaiah Campbell Jr.

Alan Anthony Castro

Julie-Anne Castro

Susan Virginia Chaffin

Amanda Lynn Chkir

Christina Cicchitto

Chase Harrison Coble

David Mathew Collins

Kaitlin Mackenzie Cornwell Goulooze

David Charles Cotty Jr.

John Francis Cuddy Sr.

Catherine Ann Cullen

James Claude Cumbie

Jordyn Nicole D’Andrea

Salvatore Giancarlo Davi

Devan Alexandra Davis

Taylor Alexandria Diggs

Anna Athena Dimitri

Kristina Marie DiPano

Cooper Evans Eppes

Emre Ersoy

Lisa Elizabeth Ewart

Patrick Cleburne Fant

Vincent James Filliben III

Harrison Jones Flynn

Estafany I. Foraker

George Andrew Fowler

Julie A. Franklin

Hillary Christian Futch

Rachel Opperman Gilbert

Jesse James Glasgow IV

Deborah Lynn Gramiccioni

Lisa Jane Grammes

Donald Arnold Green

Cameron Vance Griggs

Natalie Lynell Griggs

Chad H Gunnells

Evan Mark Haney

Rebecca Leigh Haney

Ashley Katherine Harris

Joseph Jackson Harris

Daniel Grady Hayes

Steven Chauncey Hippolyte

Jacob Quinn Hofferth

Laura Ellen Holloway

Jacob Daniel Horseman

Robert Perry Howell

Joel Christopher Hynes

Peri Elizabeth Imler

Brian Elliott Jenkins

Andrea Solorzano Johnson

Robert John Johnston

Ellen Zimmerman Jones

Kylah Macalee Jordan

Areyonna Marquis Keels

Blake Sonna Kennedy

Han Kook Ko

Krista Lucretia Koenig

Daniel Edward Korycki

Thomas John Koutsogiannis

Nicole Rocha Kuertz

Trenton T. Leigh

Carla M. Litrenta

Michael Shane Litrenta

Lawrence Winfield Long III

John Thomas Lueder

Patterson Andrew Fulmer Maharajh

Katherine Elizabeth Mangan

Ryan Dean Martin

Marcel Anthony McCrea

Baylee Brianne McLeod

Justin Alexander Medvedev Harris

Charles Cooper Martin Melvin

Tamara Adnan Merdach

Justin David Mihalic

David Scott Miller Jr.

Kendall-Sue Marie Miller

Morgan Michaela Miller

Lauren T’Coya Mims

Haylee Christine Mitchell

Amanda Helene Monaco

Matthew Scott Morgan

Nekedia Alexis Moses

Alicia Simone Moss

Jessica Socorro Nelson

Seth Thomas Newsome

Austin Drake Nichols

Eleanor Winn Nordholm

Jasmine Elizabeth Norris

Jessica Lynn Norum

Daniel Gustav Olsen

Stephanie Lynn Pacheco

Ekta P. Patel

Erin Bray Patterson

Tiffany Erin Payne

Cynthia Ranck Person

Adam Paul Pickworth

Daniel Josiah Prichard

Savannah Marie Pugh

Sara Marie Rathgeber

Vanessa Crockett Reed

Donna LaShay Rhaney

Johnathan D. Rice

Theodore Francis Roberts

Danielle Justine Scott

Jennifer May Shafer

Hammad D. Sheikh

Payton Lane Shiver

Michelle Allene Sottiaux

Wesley A. Southern

Savanna Louisa Stack

Anthony David Stadler

Allison Elise Studdard

Liam Cullen Michael Sullivan

William Chandler Bonham Taylor

Philip Mark TerHorst

Caleb Ashley Thompson

Anne Marie Throne

Hannah Adele Tipton

Ryan Edward Traylor

Kirbi Kathleen Walters

Mark C. Watkins Jr.

Macey Morgan Webb

Kadeisha Akasha West

Lisa Marie Whiteleather